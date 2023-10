Wanessa Camargo revela como reencontrou Dado Dolabella após 18 anos

Wanessa Camargo falou pela primeira vez sobre os detalhes do reencontro com Dado Dolabella, após 18 longos anos sem qualquer tipo de contato. Os dois começaram a namorar ainda na juventude, em 2000, e entre idas e vindas, terminaram em 2004. No ano passado deram mais uma chance ao amor e estão juntos até hoje.

Eles decidiram retomar a relação após um encontro inesperado. “Foi no meio da rua. ‘Valeu esperar pelo teu paraíso’ [é o que diz o trecho da música], porque a cidade se chama Alto Paraíso. E foi aquela coisa da gente se reencontrar no meio da rua, mesmo. Depois de 18 sem se falar, sem se ver, não teve nada de alguém combinar", contou a cantora ao jornalista Bruno Di Maio.

Ela estava na companhia de amigos, durante viagem pela Chapada dos Veadeiros, no momento em que avistou o ator. "Eu estou saindo de um almoço com a galera, no meio da rua principal [da cidade]. Eu vi um hippie. Eu ainda fiz assim: ‘Ham?’ E aí na hora aconteceu tudo isso. Meu coração foi para a lua. Agora, é tarde demais. O que aconteceu com a minha vida”, disse Wanessa.

A filha de Zezé Di Camargo ainda aproveitou para declarar todo seu amor a Dolabella. “A gente estava ali se olhando no olho um do outro e era uma sensação de ter encontrado uma parte de mim que faltava. Fez sentido. Era como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que faltava”, confessou.

Crise

Recentemente, circulou a informação de que Wanessa e Dado estariam enfrentando uma crise no relacionamento. Vizinhos da mansão onde a cantora mora, em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo, relataram que o ator não estaria mais frequentando a casa da namorada como antes, o que fez surgir a especulação de que relação teria esfriado.

Contudo, Wanessa Camargo logo tratou de por fim aos boatos ao compartilhar uma foto com Dado Dolabella deitada na cama, com a seguinte legenda: "meu ninho". O ator repostou a publicação e logo retribuiu o gesto de carinho: "Meu tudo, seu todo".