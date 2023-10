Kayky Brito mostra detalhes do tratamento com fisioterapia

Kayky Brito fez a alegria dos fãs, na tarde desta sexta-feira (27), ao mostrar detalhes de sua rotina no tratamento com fisioterapia. Após ser atropelado e ficar semanas internado em estado gravíssimo, o ator segue se recuperando e tratando algumas das sequelas deixadas pelo acidente.

No Instagram, Kayky publicou um vídeo em que mostra diferentes momentos de sua fisioterapia e também suas sessões com uma fonoaudióloga. "Quero dividir com vocês o que eu mais tenho feito nesse momento. A fisioterapia todo dia, a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana", disse ele na abertura do vídeo.

Nas imagens, Kayky aparece fazendo hidroterapia com um profissional e também em uma sessão fazendo exercícios com uma fonoaudióloga. Nos comentários da publicação, muitos vibraram com a evolução na recuperação do ex-global.

"Você está ótimo, Deus é gigante", comentou um seguidor. "Meu mano, que alegria te ver. Que alegria", disse um amigo de Kayky. "Isso aí, fera. Logo você tá 1000%. Boa recuperação", desejou mais uma internauta.

Nesta quinta-feira (26), Kayky Brito reapareceu nas redes sociais, após alguns dias sumidos desde seu primeiro pronunciamento após ter alta médica. O ator deixou os fãs preocupados, por conta do vídeo que postou. Ele fez uma reflexão sobre gratidão e demonstrou ser muito grato a Deus por ter tido uma segunda chance de viver. Porém, muitos internautas notaram que a fala e o jeito do ator "estava normal" e logo começaram a discutir sobre o assunto.