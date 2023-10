Kayky Brito reaparece nas redes e preocupa fãs: "Não tá normal"

Kayky Brito reapareceu nas redes sociais, nesta quinta-feira (26/10), mas, desta vez, através de um vídeo publicado nos stories do Instagram. Nas imagens, o ator aparece no banheiro de casa, com um barulho alto de obra ao fundo do vídeo. Kayky aproveitou sua nova aparição para novamente demonstrar o quanto é grato por estar vivo, após ser atropelado e ficar internado em estado gravíssimo, no Rio de Janeiro.

"Vocês, que eu falo não todo dia, mas quase sempre. Com Deus eu falo todo dia, e só agradeço. Porque pedir, sonhar, é fazer. E a gente pode fazer, só cabe a gente, só basta a gente. Falar com esse barulho acho difícil, então, um beijo pra cada um de vocês e tenham fé, sempre! Acredite! Até a próxima", disse o irmão da atriz Sthefany Brito.

Entretanto, o pronunciamento do ator deixou o público que o acompanha com a pulga atrás da orelha, pois muita gente acredita que ele não esteja 100% normal, após ter sofrido traumatismo craniano. "Ele está estranho. Parece que afetou a mente", opinou uma internauta.

"Eu não o seguia antes do acidente e nem atualmente, mas toda vez que vejo algum story dele nas páginas, acho que ele está ou ficou estranho… Isso me lembra o meu ex, que sofreu um grave acidente de moto há uns dois anos atrás e quando saiu do hospital ficou meio 'abobado', falava coisas sem nexo… Isso durou meses. Hoje em dia ele está normal. Ninguém diz que passou o que passou", comentou mais uma, ao compartilhar sua experiência pessoal com alguém que também sofreu um grave acidente.

Crise familiar

Nesta semana, Kayky Brito endossou os rumores de que estaria se separando da mãe de seu filho, Tamara Dalcanale, ao deixar de seguir a jornalista nas redes sociais. Entretanto, após a repercussão do unfollow que o ator deu, ele acabou voltando a seguir Tamara. Ela, por sua vez, ainda não se manifestou publicamente sobre a crise no relacionamento.

Tamara apenas fez uma publicação comemorando a alta hospitalar do ator, e citando as dificuldades que enfrentou para conseguir acompanhá-lo no hospital, no Rio, mas sem entrar em detalhes. Contudo, esta coluna já havia adiantado que Tamara não era tratada como esposa de Kayky pela família dele no hospital e, por conta disso, teve problemas para conseguir visitar o ator. Além disso, ela, que mora no Sul do país, sequer foi acolhida pela família dele e acabou ficando hospedada na casa de um casal de conhecidos.