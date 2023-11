Conforme a coluna Mariana Morais antecipou, na última sexta-feira (3/11), a pequena Tereza, filha dos atores Thaila Ayala e Renato Góes, deu entrada no CTI do Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contudo, a causa da internação não havia sido divulgada nem pela assessoria da artista e nem pela equipe do hospital. Mas, felizmente, a bebê, de 7 meses, já teve alta.

Através das redes sociais, Thaila vibrou pela alta médica da filha e ainda revelou que ela precisou ser internada por conta de um pneumonia. "Tereza já está em casa. Mais uma semana no CTI vendo minha filha sofrendo, tendo que passar por processos difíceis, extremamente invasivos, doloridos, mas pela graça de Deus, ela venceu a pneumonia e está bem", disse a atriz, tranquilizando a todos.

Thaila também falou sobre não perder a fé nem mesmo nos momentos mais difícil. "Quando me perguntam de onde vem minha força, está aí a resposta. Do pai, é tudo dele, pra ele e com ele. Misericordioso, permitiu mais uma vez eu voltar pra casa com a minha filha no colo. Obrigada Deus", agradeceu.

Nos comentários da publicação, todos vibraram pela melhora da pequena Tereza. "Amém! Te amo, amo vocês. Tudo ficará bem sempre. Tereza é luz, alegria de viver", comentou a apresentadora Giovanna Ewbank. "Tereza é alegria de viver. Nos ensina tanto em todos momentos de dificuldade e dor. Amo vocês", disse a atriz Fiorella Mattheis.

Cardiopatia congênita

Tereza nasceu em abril deste ano e, poucos dias após o nascimento, passou por uma delicada cirurgia de urgência no coração. O procedimento foi realizado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela foi diagnosticada, ainda no útero da mãe, com uma cardiopatia congênita chamada Comunicação Interventricular (CIV). Esta condição é caracterizada por uma abertura ou orifício na parede (septo) que divide os ventrículos (câmaras que bombeiam o sangue) direito e esquerdo.

Meses depois da cirurgia, Thaila fez um relato emocionante nas redes sociais para falar sobre o procedimento e sobre o problema de saúde da filha. Ela contou que, ao realizar exames para checar o coração da bebê, ainda na barriga, foi descoberta uma parte que já deveria estar fechada, mas não estava.

“Tinha um fluxo sanguíneo de um lado para o outro onde não deveria ter. Nesse dia, eu caí. O médico disse que não tinha chance de fechar ainda na barriga, e que fecharia quando nascesse. E o percentil cai, cai, cai, até que um dia o coraçãozinho dela começou a dar sinais, o cardiotoco estava ruim, e o percentil estava três”, contou a artista, que revelou, ainda, que passou pelo momento mais difícil de sua vida sendo sustentada por sua fé em Deus. "Eu lembrei daquela voz onde Ele falou: 'Confia em mim'", relatou.