Solange Gomes explica cobrança por entrevistas e nega crise financeira

Após a coluna Mariana Morais divulgar que Solange Gomes estava cobrando para dar entrevistas em podcasts, a ex-Fazenda entrou em contato para explicar o motivo das cobranças e negar que tenha adotado tal postura por conta de crise financeira.

Em conversa com a coluna, Solange disse que tem sido mais criteriosa quanto aos veículos e podcasts que costuma dar entrevistas, pois tem prezado pelo retorno da visibilidade que terá para si. "Isso (cobrança de cachê) está valendo para todos os podcasts que eu considero flopados, que têm poucas visualizações e que eu sei que aquela pessoa quer me usar para aparecer na mídia, fazendo render polêmicas", explicou ela, para afastar suposições de que esteja passando por problemas financeiros.

"Então esses podcasts, eu realmente cobro, porque é um trabalho. E eu não sou a única. Só faço podcast de pessoas que já são minhas amigas e pessoas que eu acho que vai ser interessante pra mim", completou a ex-Banheira do Gugu.

Conforme a coluna antecipou, Solange Gomes negou participar de um podcast, e avisou que considera suas saídas de casa para dar entrevistas como trabalho. Por isso ela não está mais marcando presença em alguns podcasts sem cobrar. Ela encerra a conversa dizendo estar ciente que o interesse do apresentador em uma entrevista com ela é por causa da polêmica com Rico Melquíades, mas avisa que, para ela, debater este assunto não acrescenta nada.

Vale lembrar que, recentemente, Solange Gomes alfinetou Rico Melquíades, o campeão da sua temporada do reality, ao dizer que ele "fingia" passar mal para estar sempre em alta na mídia. "Gente que vive passando mal para não sair da mídia e não perder o engajamento e consequentemente o $$. Se a TV chamar para gravar, vai correndo. Depois, a vítima era eu. Só besta que cai nesse golpe", escreveu ela nos stories do Instagram.