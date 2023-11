Tá apertada? Solange Gomes começa a cobrar por entrevistas

A coluna Mariana Morais se pergunta se a finalista de "A Fazenda 13", Solange Gomes, está passando por alguma dificuldade financeira. O questionamento é devido ao fato de que a eterna ex-Banheira do Gugu andar cobrando para dar entrevista por aí.

Por exemplo, nós descobrimos que, ao ser convidada para marcar presença em um podcast, a ex-modelo avisou que se recebesse para tanto, aceitaria o convite. Então, o apresentador explicou que não costuma pagar cachê para seus convidados, pois não possui patrocinador que banque os custos.

Ele então ofereceu uma sugestão para ficar bom para ambas as partes: disponibilizar para Solange Gomes uma parte da monetização que o vídeo da entrevista dela arrecadar no Youtube. Mas, ela insistiu dizendo que não iria e se desculpou pela recusa.

Além disso, a ex-peoa de "A Fazenda" ainda avisou que, para ela, sair de casa é trabalho e por isso ela não está mais marcando presença em podcasts. Ela encerra a conversa dizendo estar ciente que o interesse do apresentador em uma entrevista com ela é por causa da polêmica com Rico Melquíades, mas avisa que, para ela, debater este assunto não acrescenta nada.

Vale lembrar que, recentemente, Solange Gomes alfinetou Rico Melquíades, o campeão da sua temporada do reality, ao dizer que ele "fingia" passar mal para estar sempre em alta na mídia. "Gente que vive passando mal para não sair da mídia e não perder o engajamento e consequentemente o $$. Se a TV chamar para gravar, vai correndo. Depois, a vítima era eu. Só besta que cai nesse golpe", escreveu ela nos stories do Instagram.