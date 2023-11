Pivô da separação de Orochi revela o que rolou no camarim do cantor

Nos últimos dias, o término do relacionamento do cantor Orochi com a influenciadora digital Lara Jucá tem dado o que falar, por conta das acusações de traição da parte dele. E é justamente aí que entra a jovem Yasmin Lisboa, de 20 anos. Sem papas na língua, a moça, que trabalha com marketing digital, garante ter tido momentos quentes no camarim do artista, durante um show dele, que aconteceu em setembro deste ano, quando ele ainda namorava Lara.

Yasmin afirma que o lance com o cantor dentro do camarim dele não ficou apenas no beijo. Ela confirmou que os dois tiveram relação sexual. "Teve algo a mais. Teve tudo e ele queria dar continuidade no hotel. Falou pra gente ir pra lá curtir, que seria muito legal e que era pra gente ir sozinho", contou a influencer à coluna Mariana Morais.

A traição, segundo Yasmin, aconteceu no dia 9 de setembro, após uma interação dos dois via rede social. "Eu estava num evento [onde o Orochi se apresentava] e reagi a um story. Ele reagiu de volta me chamando pra ir ao camarim dele, só que eu estava com uma amiga. Ele falou vem sozinha, meu segurança está aí na frente. E eu fui. A gente ficou lá dentro, e ele me chamou pra ir pra um hotel com ele, e eu falei que não iria porque estava com uma amiga e ele não queria que ela fosse comigo, com medo da situação vazar, como acabou acontecendo", explicou ela.

A descoberta de Lara

Lara Jucá, então namorada de Orochi, descobriu a pulada de cerca sozinha e foi em cima de Yasmin para confirmar tudo. Foi a partir daí que Lara conseguiu a prova que precisava, antes de colocar um ponto final no relacionamento com o cantor. Entretanto, Yasmin afirma que, além de enviar o print da conversa com Orochi, se desculpou com Lara por ter ficado com o cantor, mesmo sabendo que ele era comprometido na ocasião.

"Ela que chegou em mim e eu já imaginei o que fosse. Ela me perguntou se era eu que tinha ficado com ele. Eu respondi que sim. Ela me pediu o print a conversa e eu mandei. Eu me desculpei com ela pelo que eu fiz e foi isso. Embora eu fosse solteira, na época, e não tivesse responsabilidade num relacionamento com ninguém", disse ela, que garante não se arrepender. "Não me arrependo. Hoje eu tô namorando e não faria nada disso, até porque eu respeito meu relacionamento", completou.

EITA!! Vazou um print de uma menina que ficou com o Orochi, no print tem conversas dela com ele, e no outro tem ela contando para Lara Jucah. pic.twitter.com/3xbcPJImPw — ESTOU ON PRA FOFOCA (@estounews) November 19, 2023

Marketing da traição?

Após descobrir que a traição vazou nas redes sociais, Orochi, ao menos até o momento, ainda não foi tirar satisfação com Yasmin. "Ele não me procurou, não me mandou mensagem nem nada", disse ela, que acusa o cantor de estar se aproveitando da repercussão do caso para emplacar seu novo trabalho, no qual, inclusive, ele incluiu um áudio de Lara falando sobre a traição e outra gravação dele rebatendo as acusações. "Ele está usando tudo isso como estratégia de marketing. Ele não está nem aí. Ele está usando tudo isso que ocorreu a favor dele".

GENTE? Orochi divulga prévia de música, com áudio da Lara Jucá falando sobre ele: “Não é uma vida cara, é uma vida rasa” e deixa internautas revoltados. pic.twitter.com/Q6HuDCLZCH — BABADO DOS FAMOSOS RJ (@babadofamososrj) November 21, 2023

Por fim, Yasmin contou que se envolveu com Orochi ciente de que ele estava namorando. "Ele não falou pra mim que estava solteiro. Tanto que ele pegou meu telefone, entrou na minha galeria para apagar a conversa com ele. Só que eu já tinha gravado tudo. Eu já tinha tirado um print rápido", concluiu.

Carrão de luxo para a ex

Vale lembrar que, no mês passado, Orochi presenteou Lara Jucá com um carrão de luxo avaliado em R$ 400 mil. O veículo é um Audi Q3, com performance Black k. Além do carro, ele ainda preparou uma festa surpresa para a sua então namorada.