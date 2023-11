Marido de Ana Hickmann nega ameaça e revela como está relação do casal

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, usou as redes sociais para se pronunciar sobre supostamente estar ameaçando a apresentadora com "provas comprometedoras" contra ela. Em sua declaração, via stories do Instagram, Correa nega que esteja ameaçando a mãe de seu filho.

"É mentira. Eu não tenho prova alguma contra a Ana Hickmann. Ana Hickmann é uma mulher de imagem e conduta ilibadas. Eu não estou fazendo ameaça alguma", contou ele que, na sequência, acabou abrindo o jogo sobre em que pé está a relação do casal, após o episódio de agressão que o fez deixar a casa da família, em Itu, no interior de São Paulo.

"Mesmo porque eu não falo com a Ana desde o ocorrido, no sábado retrasado", explicou ele, sobre não ter mais qualquer tipo de contato com a apresentadora desde então. Após a agressão, Alexandre deixou a casa onde morava com Ana, e o filho de 10 anos, e seguiu rumo à cidade de São Paulo. Até agora ele não retornou ao local.

Por fim, Alexandre Correa fez um apelo para que parem de plantar fake news envolvendo seu nome: "Está passando dos limites, não é mais nem questão de criatividade. Isso é muito sério e prejudica a Ana, a mim, à família e aos negócios", avisou o empresário.











































Vale lembrar que, até o momento, Ana Hickmann ainda não se pronunciou publicamente sobre a briga com o marido, que terminou em agressão. Além disso, a apresentadora ainda não confirmou oficialmente que realmente vai se divorciar do empresário. Ela apenas negou os rumores de que estaria planejando dar entrada nos papéis do divórcio, poucas horas após a confusão ter acontecido. Contudo, nesta semana, ela fez uma publicação nas redes sociais falando sobre "vida nova".

A agressão

Durante a discussão, Alexandre fechou uma porta de correr da cozinha no braço de Ana e machucou o cotovelo da apresentadora. A marca roxa no cotovelo dela foi exibida em rede nacional, enquanto ela apresentava o programa Hoje Em Dia, na Record.

A discussão do casal foi vista pelo filho e também por funcionários que estavam na cozinha no momento em que o bate-boca começou. Ana chegou a registrar um boletim de ocorrência contra o marido, por conta da agressão, mas optou por não requerer medida protetiva contra ele.