Assessoria de Isabelle Drummond se pronuncia sobre assalto no Rio

Conforme a coluna Mariana Morais antecipou, Isabelle Drummond foi vítima de um assalto, nesta quarta-feira (21), no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A atriz teve seus pertences roubados por quatro assaltantes, que chegaram a tentar levar o carro de luxo dela, mas não conseguiram.

A assessoria da artista emitiu um comunicado explicando o ocorrido. "A atriz Isabelle Drummond foi assaltada ontem, dia 22/11, às 23h no Leblon, por quatro assaltantes que estavam em uma Pajero. Levaram alguns pertences da atriz, da amiga e do motorista que estavam com ela em seu carro. Todos estão bem e não sofreram nenhum tipo de agressão", diz a nota.

A equipe de Isabelle informou, ainda, que o carro dela só não foi levado, pois os criminosos não souberam ligar o veículo. "O carro da atriz, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro. A atriz teve uma boa assistência do Tenente Coronel Ludorego, do 2° batalhão, que conseguiu recuperar todos os pertences, assim como a Pajero que foi usada para o assalto, que era um veículo roubado", finaliza.

A Pajero utilizada pelos bandidos no assalto à Isabelle foi encontrada nesta quinta-feira (23), na comunidade Santo Amaro, no Catete, também na Zona Sul. Dentro do veículo foram encontrados os pertences da atriz e dos demais ocupantes do veículo dela. A Polícia Militar do Rio também emitiu uma nota sobre o assalto.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quarta-feira (22/11), policiais militares do 23ºBPM (Leblon) receberam um alerta de roubo em andamento no bairro do Leblon. Os policiais fizeram um cerco e recuperaram o veículo e os pertences da vítima. O policiamento segue atento na região na busca pelos responsáveis pela ação criminosa, além de colaborar com a investigação da 14ªDP sobre o fato", diz o comunicado.

