Isabelle Drummond é vítima de assalto no Rio

A atriz Isabelle Drummond passou por um sufoco nesta quarta-feira (22). A artista foi vítima de um assalto no bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a coluna Mariana Morais apurou, criminosos roubaram o carro e pertences pessoais da atriz. Contudo, a Polícia Militar conseguiu recuperar os bens materiais dela ontem mesmo.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na quarta-feira (22/11), policiais militares do 23º BPM (Leblon) receberam um alerta de roubo em andamento no bairro do Leblon. Os policiais fizeram um cerco e recuperaram o veículo e os pertences da vítima. O policiamento segue atento na região na busca pelos responsáveis pela ação criminosa, além de colaborar com a investigação da 14ªDP sobre o fato", informa a nota emitida pela PMERJ.

Segundo apuramos, nesta quinta-feira (23), o veículo Mitsubishi Pajero utilizado pelos bandidos no momento do roubo à Isabelle foi encontrado na comunidade Santo Amaro, no Catete, também na Zona Sul carioca. Até o momento, Isabelle Drummond não se pronunciou publicamente sobre o assunto. A atriz está sendo aguardada na 14ª DP do Leblon para prestar depoimento, além de reconhecer se algum dos pertences encontrados dentro do carro usado pelos criminosos pode ser dela.

Veja imagens dos pertences e do carro que foram roubados da atriz: