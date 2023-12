Whindersson Nunes choca web ao detalhar suas partes íntimas

Whindersson Nunes foi o convidado do especial de fim de ano do canal de Diogo Defante no Youtube. Durante o bate-papo, o apresentador resolveu polemizar. "Vou entrar nessa polêmica agora. Qual é o tamanho do teu p*u?", perguntou Defante.

Sem papas na língua, Whindersson não fugiu da raia e respondeu a pergunta com total sinceridade, surpreendendo o público que assistia a atração. "Gosto de dizer que sou uma pessoa mediana em tudo. De beleza mediana, e sou o p*u que não falta e nem cutuca demais, entendeu?", respondeu ele, fazendo todos no estúdio caírem na risada.

Na web, é claro, a declaração de Whindersson sobre suas partes íntimas rendeu muito assunto. "Nem bem dotado para não doer, nem muito desprovido para não virar piada na roda dos amigos", avaliou uma seguidora do influencer.

E teve, ainda, ainda, quem discordasse da afirmação de Whindersson Nunes sobre ter uma 'beleza mediana'. "A beleza não é mediana não, é baixa mesmo", disparou um internauta. Mas também teve quem defendesse a beleza do ex-marido de Luísa Sonza. "Eu acho ele uma gracinha me julguem", comentou uma moça.

Detalhes do fim com Luísa Sonza

O documentário "Se eu fosse Luísa Sonza", da cantora Luísa Sonza, que estreou nesta quarta-feira (13), na Netflix, ficou entre os assuntos mais comentados da internet. Isso porque o ex-marido e humorista, Whindersson Nunes, participa e entrega que a decisão do divórcio partiu dele.

Além disso, Whindersson expõe que passou por instabilidade emocional e afirma que pediu o divórcio após uma viagem para Moçambique. "Voltei com a síndrome de que não merecia o que tinha, que a vida não fazia sentido. Eu usava droga porque queria mesmo. Era aquela ilusão de ser divertido, de que não ia lembrar. Só queria que os dias passassem. Estava meio perdido", afirma o comediante no documentário.