Suzana Werner responde pedido de fã para voltar às novelas

Na manhã deste sábado (16), Susana Werner compartilhou com seus seguidores nas redes sociais um print de uma conversa que teve com uma fã. Na imagem, é possível ver um pedido da fã para que Susana retorne ao Brasil para voltar às novelas.

Contudo, a agora ex-mulher de Júlio César, que tem um passado como atriz na TV Globo, demonstrou não ter o menor interesse em retomar sua carreira na dramaturgia. Bem-humorada, ela logo respondeu: "Deus me livre", respondeu ela, aos risos.

Recentemente, o nome de Susana Werner voltou aos holofotes, por conta da polêmica separação do jogador Júlio César. Ela acusa o ex-goleiro da Seleção Brasileira de futebol de ter cometido abuso patrimonial contra ela, durante os 21 anos em que estiveram juntos.

A atriz disse ter tomado coragem para denunciar os abusos que sofreu, após ver a repercussão do caso de Ana Hickmann, que denunciou o agora ex-marido, Alexandre Correa, por violência doméstica, além tê-lo acusado de fraude financeira e falsidade ideológica com suas assinaturas.











Susana Werner abandonou carreira de atriz

Vale lembrar que Susana Werner largou a carreira de atriz para acompanhar o jogador na carreira dele no futebol fora do país. Na ocasião, ela vinha construindo uma carreira de sucesso nas novelas, e abriu mão do trabalho e de sua independência para apostar no sonho do então companheiro.

A empresária iniciou a carreira artística em 1993, aos 16 anos, como modelo. Assim, ela apareceu na abertura da novela "Cara e Coroa", em 1995. Seu primeiro papel de destaque foi em "Malhação", entre 1996 e 1998.