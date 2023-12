A Fazenda 15: Jenny chora e implora perdão à Kamila Simioni

Os bastidores dos eliminados de "A Fazenda 15" ainda seguem rendendo assunto. Desta vez, a coluna Mariana Morais descobriu que Jenny Miranda colorou um rabinho entre as pernas e foi se desculpar com Kamila Simioni na volta ao hotel, após a última festa do reality, que contou com as participações dos eliminados.

Segundo fontes de coluna, a mãe de Bia Miranda chorou no colo da empresária e pediu perdão. Além disso, Jenny pediu uma nova chance à amizade das duas, que se desfez após elas terem sido eliminadas e falado mal uma da outra aqui fora. Kamila, inclusive, chegou a dizer que Jenny vivia um casamento de fachada com o dermatologista Fábio Gontijo e avisou que não torceria por ela no jogo.

Pois bem! Após se desculpar com Simioni, Jenny pediu para que ela não a deixasse sozinha, pois, agora que está separada, não tinha mais ninguém ao seu lado, já que ela é brigada até mesmo com os próprios familiares. Simioni se sensibilizou com a situação emocional de sua aliada no jogo, aceitou as desculpas e as duas finalmente fizeram as pazes.

A reconciliação das duas amigas aconteceu dentro da van, na volta para o hotel. Agora, resta saber se vão voltar a ficar unha e carne, assim como aconteceu no confinamento de "A Fazenda 15". Vale lembrar que, durante a última festa de "A Fazenda", Jenny ficou boa parte do tempo sozinha. Até que Jaquelline, a principal favorita ao prêmio, sentou ao lado dela para ouvi-la lamentar pelo fim de seu casamento com Fábio Gontijo.

Jenny contou que Fábio teria terminado com ela por não ter suportado o cancelamento que ela vem enfrentando, desde que entrou para o reality. Contudo, ela acabou sendo desmentida pelo médico em tempo real, que expôs que o verdadeiro motivo para ter terminado a relação foram as agressões que sofreu da ex-mulher, inclusive durante viagem do casal no cruzeiro de Alexandre Pires, conforme esta colunista havia antecipado.