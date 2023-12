Jade Picon troca beijos com galã de 'Elite' em festa pré-Réveillon

Jade Picon está encerrando o ano curtindo o Réveillon Amoré, em Pernambuco. Contudo, quem pensa que a atriz protagonista de "Travessia", da TV Globo, está curtindo o evento apenas na companhia de amigos, está enganado. Ela não postou, mas quem também está por lá na companhia dela é o ator André Lamoglia, um dos protagonistas da série "Elite", sucesso da Netflix.

Uma amiga da coluna Mariana Morais, que está no Réveillon Amoré, contou que viu Jade trocando beijos quentíssimos com Lamoglia agora no início da manhã desta quinta-feira (28), após terem virado a madrugada curtindo a festa aquecimento para a virada do ano. O ator, por sua vez, ainda não compartilhou nada em suas redes sociais sobre estar por lá.

Esta não é a primeira vez que os dois vivem um affair. Em abril deste ano, eles foram fotografados aos beijos na festa "Seu Vidal", na Zona Portuária do Rio de Janeiro. O clima era de romance e total intimidade, com direito à muitas trocas de carinho.

Contudo, ambos procuram manter o envolvimento de forma discreta, para evitar especulações de que seja algo realmente sério. Mas, como esta colunista não é baú, a gente conta que eles ficaram, sim. Apesar de não ser nada sério, Jade Picon e André Lamoglia costumam se envolver nas vezes em que acabam se encontrando em festas e eventos.

Tanto Jade Picon quanto André Lamoglia são solteiros. O último relacionamento da atriz foi com o ex-BBB Paulo André, com quem ela engatou um romance dentro do BBB 22. Antes disso, ela namorou sério o ator João Guilherme, com quem ficou junto por três anos.