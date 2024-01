Ex-BBB Jake Leal faz laser íntimo para tratar perda de urina.

A ex-BBB Jake Leal revelou que está realizando um tratamento a laser na região íntima. Segundo a influenciadora e colunista de turismo de luxo, o procedimento está sendo feito para tratar a perda de urina.

“A minha principal queixa é a perda de urina, que me incomoda muito. Eu estava começando a ter escape quando estava com a bexiga muito cheia. Isso estava me deixando muito preocupada. Percebi que isso não é normal, comecei a fazer tratamento com a Dra. Fabiane Gama em consultório. É super rápido e indolor”, disse Jake.

A Dra. Fabiane explicou que o Laser de CO2 Fracionado é utilizado na ginecologia para tratar diversas condições, como atrofia vaginal, flacidez dessa região, frouxidão, ressecamento, dor na relação sexual, incontinência urinária, fissuras e melhorias estéticas.

“Ele também estimula a produção de colágeno e melhora a saúde e função da região genital feminina”, disse a médica.