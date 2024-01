Personal das estrelas dá dicas para começar o ano com saúde

Inúmeras pessoas começam o novo ano com a promessa de melhorar os hábitos físicos e alimentares. Com isso, Cássio Fidlay, personal trainer dos famosos como Carla Diaz, Shantal, entre outros, dá quatro dicas de como começar 2024 com o pé direito em uma rotina saudável. Mas, antes ele deixa uma recomendação importante:

"Inicie leve, evolua um passo de cada vez, tenha pequenos resultados e vitórias diárias, para que lá na frente você veja o quanto evoluiu sem precisar se desesperar, tirando da frente quase 100% das chances de se lesionar, se frustrar e não evoluir por ter iniciado rápido demais e sem orientação”, orientou o profissional.

Confira o passo a passo:

1- Alongar-se, caminhar e fazer exercícios com o peso do corpo são simples coisas que, para quem não está fazendo nada, podem ser muito.

2- Inicie por treinos leves para melhorar sua coordenação motora e cardio respiratória. Antes de começar a intensificar, seu corpo deve estar preparado para receber os estímulos e hormônios provenientes do exercício.

3- Iniciar com treinos e exercícios adaptativos, de baixa intensidade, já será um start para quem está sem fazer nada.

4- Aos poucos o seu corpo vai entendendo que o exercício será constante, e acostumando com o estímulo, onde você começa a evoluir sempre com o objetivo de deixar seu corpo desconfortável para gerar adaptações e mudanças.