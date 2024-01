Musa da Mocidade celebra estreia e fala sobre dividir espaço com Jojo Todynho

Fernanda Passon será musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, no Carnaval 2024. Ela, que desfila há alguns anos no Carnaval capixaba, fará a sua estreia na Marquês de Sapucaí em grande estilo. Ela vai dividir o posto de musa com Jojo Toddynho e outras beldades, como Aline Mineiro.

“Eu acho incrível ter a Jojo Todynho na escola. Ela é uma mulher forte e autêntica. Gostei muito quando soube que ela está na Mocidade. Acho que agrega muito”, contou Fernanda, que revelou, ainda, que o seu amor pelo Carnaval despontou após assistir um desfile da Mocidade em 2017. Ela disse que não acreditou quando recebeu o convite para desfilar na Marquês de Sapucaí.

“Minha paixão pelo Carnaval começou em 2017, assistindo a Mocidade. Fui no Sambódromo e vi a Mocidade passar. A bateria me arrepiou. Depois desse dia, não perdi um desfile e surgiu minha vontade de estar no Carnaval. Por ser capixaba, comecei a desfilar no meu estado, mas em todos os anos ia ao Rio assistir aos desfiles e torcer pela Mocidade. Quando surgiu essa oportunidade, foi muito incrível pra mim. Fiquei feliz demais, foi uma realização na minha vida”, exaltou.

Passon revelou que não tem nenhuma mulher específica como inspiração no Carnaval, mas frisou que enxerga a importância das mulheres para a folia. “Não tenho uma pessoa em especial que me inspire, acho linda cada uma das mulheres. Todas que compõem o Carnaval, elas ficam incríveis. Cada uma com sua beleza. Sou uma amante do Carnaval”, afirmou a influenciadora capixaba.