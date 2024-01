Ex-galã da Globo surge irreconhecível após procedimentos estéticos

Jonatas Faro está longe dos trabalhos na TV desde 2019. Aos 36 anos, o ator tem vivido fora dos holofotes na companhia da família, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O ator acaba de retornar de uma viagem ao Canadá, onde estudou e morou por um tempo. Fluente no inglês, ele fez aulas de interpretação e de canto fora do país.

Mas o que surpreendeu a web foi o novo visual que o rapaz tem ostentado nas redes sociais. Ele surgiu quase que irreconhecível, após realizar diversos procedimentos estéticos no rosto. Diversos internautas comentaram sobre o novo visual dele.

"Deve ser outra pessoa e estão zoando o cara", comentou um seguidor, incrédulo com a mudança radical. "O mal do século é a harmonização facial", opinou mais uma. "Meu Deus, não é possível ser a mesma pessoa", disse outro seguidor.













Recentemente, o nome de Jonatas Faro voltou a ser assunto, após o ator levar uma alfinetada da ex-mulher, a atriz Danielle Winitis, com quem teve m filho, Guy, hoje com 12 anos. No Instagram, Winits expôs que é "mãe solo" do menino e deixou claro que Jonatas não procura o filho, que acabou sendo "adotado" por André Gonçalves, atual marido dela.

Na sequência, Winits seguiu alfinetando Jônatas Faro, com quem terminou o relacionamento em março de 2011, após um ano juntos. "Não costumo falar do amor desses dois por aqui. Sou mãe solo do Guy desde a primeira vez que o vi. E isso sim por aqui já fiz questão de dividir. Foi libertadora essa descoberta. Se fui solo algum dia, hoje sou solo fértil. Filho nosso. A palavra enteado deixo de lado. Já dizia nossa brava caminhada…. Por essa eu não esperava. Mas sabia que um dia encontrava. Te amamos, André", finalizou ela.