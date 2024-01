Gabriel Medina ignora Yasmin Brunet e deixa recado à Vanessa Lopes

Após o anúncio dos participantes do "BBB 24", nesta sexta-feira (5), Gabriel Medina resolveu romper o silêncio e mostrar, mesmo que de forma sucinta, que realmente tem sua torcida nesta temporada. Embora sua ex-mulher, Yasmin Brunet, com quem foi casado e teve um término bastante conturbado, esteja confinada, o apoio do rapaz foi para outra participante.

Estamos falando da tiktoker Vanessa Lopes, que é amiga dele e também já foi apontada como affair do surfista. Medina simplesmente ignorou a presença de Yasmin no reality e se manifestou apenas sobre Vanessa Lopes. No Instagram da influenciadora, o surfista deixou um comentário fofo: "little Nessa (Nessinha)", como ele a chama carinhosamente.

E os internautas, é claro, não deixaram o comentário do atleta passar batido. “Eita p*rra“, comentou um. “Polêmico kkkkkkkkk“, disse outro. “@gabrielmedina eu torço @yasminbrunet“; “Gabriel Medina, eitaaaa, já sabemos qual lado você está kkkkk“, opinou mais um. Mas, teve quem saísse em defesa de Yasmin Brunet. “Yasmin muito mais bonita e inteligente“, escreveu uma internauta. Contudo, outra seguidora logo rebateu esse comentário: “não é uma competição, mana“.

Vale destacar que o diretor Boninho fez uma jogada de mestre ao confinar Yasmin e Vanessa na mesma casa, visto que atritos podem vir a surgir entre as duas no confinamento. Ocorre que ambas se estranharam no passado, justamente por conta do envolvimento com a tiktoker com Gabriel Medina. Na época do flagra, a modelo e filha de Luiza Brunet deixou de seguir Vanessa nas redes sociais. Contudo, o unfollow foi muito bem retribuído pela tiktoker e, desde então, as duas nunca mais trocaram qualquer interação publicamente.

Vanessa, inclusive, chegou a ser questionada sobre Yasmin no podcast de Gabi Prado, mas disse que preferia não falar sobre a modelo. Entretanto, em nenhum momento ela negou que houvesse uma desavença entre as duas.