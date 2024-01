Marquezine e João Guilherme são flagrados em momento de intimidade

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme foram flagrados mais uma vez juntos, após circular informações que eles estariam vivendo um affair no ano passado. Desta vez, os dois foram filmados em clima de romance em Fernando de Noronha, neste final de semana.

O portal Léo Dias divulgou neste domingo (7), um vídeo em que Marquezine e João Guilherme aparecem caminhando pela praia de mãos dadas. Em certo momento, eles trocam carinhos que vai de abraços até beijos. Além disso, de acordo com o jornalista, os dois não fizeram questão de esconder o affair que estão vivendo.

Vale lembrar que em junho do ano passado, os dois foram flagrados juntos duas vezes. A primeira foi num bar em Botafogo, no Rio de Janeiro. Uma das funcionárias da casa registrou o encontro, posando separadamente com os dois. Logo depois, os dois se divertiram juntos em uma festa junina.

Após o flagra, seguidores dividiram opiniões sobre um possível romance de Marquezine com João Guilherme. Uma internauta escreveu: "Não tinha um melhorzinho não, minha filha?", criticou. "Essa Bruna tem um gosto meio peculiar em se tratando de homem", alfinetou outra fã.

Contudo, outras pessoas fizeram comentários sobre a sexualidade do ator e duvidando do possível affair com Bruna: "Ele usa os batons dela e usa seus tops", afirmou um seguidor. "João Guilherme na verdade quer saber qual a marca do esmalte que ela usa", escreveu outra internauta. Entre vários comentários, outra pessoa escreveu: "Vai ser decepção, porque ele é gay", pontuou.