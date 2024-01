Brasileiros JC No Beat e DJ F7 alcançam Top 1 no Spotify

Brasileiros no poder! Esse é o lema para os jovens JC No Beat e DJ F7, que estão dominando o Spotify ao redor do globo com o hit “Maria Mariah”.

Os DJs e produtores emplacaram a faixa no topo do Top 50 Brasil e ainda entraram em outras listas da parada musical: Top 50 Viral Brasil, Top 50 Viral Mundo, Top 50 Viral Portugal, Top 50 Paraguai e Top 50 Viral Uruguai.

JC No Beat e DJ F7 comemoram juntos o feito. “É só o começo. Nós estamos muito felizes com o sucesso de ‘Maria Mariah’ e teremos muitos sons novos no próximo ano”.

O videoclipe de “Maria Mariah” também foi lançado e já está em alta no YouTube. Confira: