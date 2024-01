Antônio Zeni comenta estreia de "Chama a Bebel" nos cinemas

"Chama a Bebel" vai estrear nos cinemas de todo o Brasil na quinta-feira, dia 11, e Antônio Zeni, o talentoso intérprete do rebelde Beto, está entusiasmado e ansioso para o grande momento. "O filme é emocionante e tem uma história incrível, possui mensagens extremamente atuais e importantes de serem discutidas, como sustentabilidade e inclusão", explica o ator.



Bebel, interpretada por Giulia Benite, é uma adolescente, cadeirante, que enfrenta uma nova fase ao se mudar para a cidade grande para estudar. Ao lado do primo Beto, eles vivenciam aventuras e descobertas próprias da idade. Com um ativismo ambiental consciente, a jovem inteligente incomoda o sistema dominante da cidade.



Para dar vida ao personagem Beto, Antônio saiu completamente de sua zona de conforto, tanto na construção da personalidade quanto na transformação visual:



"Fazer o Beto foi um desafio fascinante, desde a transformação radical de sua aparência, quando tive que platinar meu cabelo, até a expressão de suas emoções e reações. Beto é um adolescente muito leal aos poucos amigos que tem, não deixa de dar sua opinião e é apaixonado pelo grafite. Participar deste filme enriqueceu significativamente minha experiência profissional."



Antônio e Giulia representaram o Brasil e cativaram a mídia estrangeira, quando o longa foi exibido na 28ª edição do Festival de Cinema em Chemnitz, na Alemanha, em setembro.



Além deles, estão no elenco Gustavo Coelho, Sofia Cordeiro, Pedro Motta, Flor Gil, José Rubens Chachá, Flávia Garrafa, Larissa Maciel, Evandro Soldateli, Marcos Breda, Rafa Muller, entre outros.



"O público pode esperar um filme leve e agradável de assistir. É uma aventura adolescente que nos mantém entretidos o tempo todo, ansiosos para descobrir o que vai acontecer! Nos faz refletir sobre o mundo em que vivemos hoje", compartilha Antônio.



Com roteiro e direção de Paulo Nascimento, o longa produzido pela Accorde Filmes, apresenta uma história de aventura direcionada ao público teen. "Chama a Bebel" promete não apenas entreter, mas também inspirar reflexões sobre questões importantes da atualidade.

