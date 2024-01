Claudia Leitte, Léo Santana e mais artistas são confirmados na Festa do Gelo

Na próxima quarta-feira (10), os influenciadores Mirela Janis e Yugnir realizam a quarta edição da Festa do Gelo, no Lovina Beach Club, em Cabedelo, na Paraíba. O evento, que nasceu como uma celebração de aniversário, cresceu e se tornou uma das maiores festas do verão paraibano, reunindo diversão, música e solidariedade.

Com um grande line-up, a celebração deste ano conta com a presença de renomados artistas da música brasileira, incluindo Léo Santana, Claudia Leitte, Márcia Fellipe e Henry Freitas. Mais do que um momento de entretenimento, o evento tem como propósito a arrecadação de alimentos para doar a instituições de caridade que auxiliam pessoas em vulnerabilidade social.

Com expectativas de receber um público de mais de 600 convidados, a festa inclui a ação social em que cada participante contribui com uma cesta básica. “É uma festa solidária para arrecadar alimentos. Ano passado, a gente arrecadou seis toneladas e doamos para a Comunidade Filhos da Misericórdia, que ajuda autistas, crianças no orfanato, idosos e pessoas em situação de rua”, explica Mirela.