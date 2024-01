Melody reage após mensagem carinhosa do filho de Ivete Sangalo

Novo casal? Após Anitta brincar durante um show com Ivete Sangalo, sugerindo que o filho da cantora, Marcelinho, de 14 anos, deveria ficar com Melody, de 16. Os adolescentes reagiram positivamente na web à sugestão da funkeira e receberam o apoio da baiana publicamente.



Com a repercussão, o rapaz compartilhou o vídeo e entrou na brincadeira em seu perfil no Instagram: "Ninguém tá puro", junto com um emoji de beijo, em que marcou Melody. E se vocês pensam que parou por aí, a nova parceira de Anitta abriu o jogo sobre um possível affair com Marcelo Sangalo durante o programa Fofocalizando.



Por meio de uma ligação, Melody confessou que os dois começaram a conversar: “A gente já está trocando contato [...] Ele parece ser gente boa, é só conhecendo mesmo”, iniciou a jovem.



Contudo, a cantora não descartou um possível romance com o filho da rainha do axé e afirmou que os dois já estão marcando de se encontrar pessoalmente. “A gente está vendo, porque eu acabei de chegar em casa, mas em breve”, contou Melody durante o Fofocalizando.



E como os baianos já têm fama de serem diretos ao ponto, a jovem revelou durante o programa que Marcelinho foi o responsável por puxar o assunto. “Foi através desse vídeo, ele postou, eu postei e ele me chamou”.