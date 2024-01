Yasmin Brunet chama Wanessa de mãe e ganha chega pra lá

Será que vem embate? Na madrugada desta terça-feira (9), após a influenciadora Yasmin Brunet desistir da primeira prova de resistência do líder no BBB 24 e ser a oitava eliminada. A loira chegou no jardim brincando com a cantora Wanessa Camargo e acabou levando uma fora.

Isso mesmo, queridos leitores. A modelo chegou mancando após apertar o botão e ao brincar com a filha de Zezé Di Camargo, levou um chega pra lá: "Mãe, help" e rapidamente Wanessa respondeu: "Você é só cinco anos mais nova que eu e está me chamando de mãe". Ao concluir a frase, a cantora virou as costas.

Na web, a atitude dividiu opiniões do público: "Eu achei uma brincadeira normal, nem tinha necessidade da outra responder assim. A Yasmin fico meio que envergonhada, essa Wanessa parece veia mal humorada", escreveu uma internauta. Outra seguidora também criticou a postura de Wanessa Camargo: "Acho que a Wanessa tem um ar de tão arrogante".

Contudo, teve quem criticasse a postura de Yasmin Brunet: "A Yasmin mal chegou e já tem se mostrado tão inconveniente, as falas delas são só asneiras", pontuou uma pessoa. "Ela já está querendo começar a provocar a Wanessa. Começa assim, espetando, dando a entender que ela é a novinha e a outra a velha", opinou outra seguidora.

Prova de resistência

Desde a noite de segunda-feira (8) está acontecendo a primeira prova de resistência do BBB 24. Quem ganhar, vai garantir a primeira liderança da edição. O primeiro a ser eliminado foi o pagodeiro Rodriguinho, após apertar o botão antes do tempo e segundo a regra apertando o botão antes de um dos três sinais: buzina, faróis ou a música da Chevrolet com a rodada iniciada estaria fora da competição.

Até o momento, restam cinco brothers na disputa pela primeira liderança do BBB 24. Alane, Deniziane, Marcus Vinicius, Matteus e Maycon seguem na prova que já dura mais de dez horas.