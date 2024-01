Samuel Minervino de "D.P.A." se reúne com atores e traça novas oportunidades

Um encontro marcante de jovens talentos encerrou o ano de 2023, abrindo caminho para emocionantes novidades neste início de ano.

Os protagonistas desse evento foram os atores Samuel Minervino, conhecido por interpretar MAX, o enigmático detetive da Capa Amarela em "Detetives do Prédio Azul", no Canal Gloob; Miguel Ângelo, protagonista de "A Infância de Romeu e Julieta", atualmente em exibição no horário nobre do SBT e disponível no Prime Video; e Pedro Guilherme, o interprete de William na série "Vicky e a Musa", disponível pela Globoplay.

Este trio de jovens talentos se reuniu com a profissional Viviane Ávila, agente de talentos responsável pela gestão de suas carreiras. Neste encontro dedicado ao talento juvenil, os três colegas de profissão e amigos compartilharam experiências e discutiram projetos futuros com Viviane, desempenhando um papel crucial no desenvolvimento das carreiras desses promissores artistas.