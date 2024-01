Jack Alecrim se junta a Deborah Secco e entra no time da Mais Cabelo

Jackeline Alecrim é cientista reconhecida internacionalmente e expert na P&D de formulações para a queda de cabelo e distúrbios do couro cabeludo. A influenciadora, que também é responsável por criar a formulação dos produtos cosméticos da ‘DR JACK-Caffeínes Therapy’, aceitou mais uma missão na sua carreira como empreendedora.

A mineira entrou para o time da Mais Cabelo como diretora de pesquisa e desenvolvimento de produtos da maior rede de transplantes e tratamentos capilares do Brasil. Com os atores Deborah Secco e Malvino Salvador no quadro de sócios, o empreendimento tem cinco anos de existência e é distribuído por todo o Brasil.

Natural de Minas Gerais, Jackeline foi a primeira da família a ter curso superior. Graduada em Farmácia, em 2010, ela atuou como professora universitária por nove anos, quando deu os primeiros passos na pesquisa científica. Com o passar dos anos, ganhou destaque não apenas no ramo de empreendedorismo, mas como cientista de projeção internacional.

Sua história já foi contada, inclusive, na obra “A ciência com o rosto de mulher”, que homenageia a trajetória de 30 cientistas da atualidade, com versões em inglês e alemão. A chegada à Mais Cabello como diretora de pesquisa e desenvolvimento de produtos consagra um momento chave da carreira da cientista.

“Acredito muito no posicionamento de marcas brasileiras no mercado global e na oportunidade de unir a expertise e qualidade da Mais Cabello, que é a maior referência em transplantes capilares no país. Com pesquisa e desenvolvimento de formulações avançadas para a queda de cabelo e distúrbios do couro cabeludo, elevaremos o trabalho ao nível máximo de qualidade e entrega. Por isso, estou muito animada com tudo que construiremos juntos”, afirma Jack.