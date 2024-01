Mc Kekel comemora hit com Kevin o Chris

Recentemente, MC Kekel e Kevin o Chris lançaram a música “Tá Vendo Ae”. O single foi produzido no estúdio de Kevin e é uma das apostas pro Carnaval 2024. MC Kekel comemorou a parceria com o funkeiro, que costuma emplacar diversos hits no topo das paradas musicais.

“Foi muito gratificante gravar com o Kevin O Chris. Fiquei empolgado quando surgiu a oportunidade de parceria. Ele me recebeu em seu estudio, produziu a música, cantou e tivemos nosso momento de criação juntos", revelou Kekel.

Ele disse, ainda, que não esperava receber o convite para o feat. "Foi uma surpresa e uma alegria muito grande quando ele me mandou e, logo em seguida, vazou a música no SoundCloud dele. Kevin é um artista e profissional surreal, atencioso. Tenho imenso carinho e respeito por ele e estou muito feliz com essa parceria. Vem hit de Carnaval aí”, celebrou o artista.