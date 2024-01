BBB 24: Beatriz leva bronca da produção após "bater" em Alane

Que a amizade entre as participantes do BBB 24, Beatriz Reis e a bailarina Alane Dias, tem chamado a atenção de todo mundo, é impossível negar. Contudo, o que para elas não passa de uma brincadeira, pode se tornar caso de expulsão.



Durante a tarde desta quarta-feira (10), a vendedora compartilhou com Marcus que foi chamada “atenção” pela produção do Big Brother Brasil por ter dado um tapa na bunda de Alane. Disse ainda que não pensou na atitude que poderia causar expulsão no programa. Apesar da “bronca”, Alane afirmou para a amiga que adora tapas na bunda.



Apesar da bronca, as duas têm ficado conhecidas por soltar “pérolas” durante as conversas. Somente na tarde de hoje, duas situações repercutiram nas redes sociais. A primeira foi o momento que Beatriz tentou pronunciar a palavra cozinho e Alane tenta corrigir a pronúncia, e elas ficam repetindo por 15 segundos “cunzinho, c*zinho”.



Em outro momento, Alane abriu o jogo que adora brincar de “flertar” e tem receio das pessoas acharem que ela quer todo mundo. “"Eu brinco de flerta, entendeu? Aí agora vão achar que to querendo todo mundo?" Rindo, a vendedora do Brás, respondeu: "Mas se todo mundo te querer e você querer todo mundo qual o problema?".



Na internet não se comenta em outra coisa, a não ser o carisma e a leveza que as duas têm transparecido na casa do BBB 24. “Eu confesso que estou amando essas duas. Elas são doidas e eu amo gente doida”, escreveu uma pessoa no X, antigo Twitter. “Dois dias de programa e você já se apaixonou”, pontuou outra fã.

"Mas se todo mundo te querer e voce querer todo mundo qual o problema?" (Beatriz) #BBB24 pic.twitter.com/1pWx0LEDsu — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 10, 2024