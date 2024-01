Rico e Dayanne Bezerra surpreendem e fazem as pazes

Nesta quarta-feira (10), aconteceu a Festa do Gelo, em João Pessoa na Paraíba e reuniu diversos influenciadores e artistas do Brasil. Contudo, o que chamou atenção dos internautas foi que o campeão de A Fazenda 14, Rico Melquíades fez as pazes com Dayanne Bezerra.

Pra quem não se lembra, os dois protagonizaram um barraco no São João do Carlinhos Maia, em Alagoas, no ano passado. Uma das personagens da casa da Barra, a disbocuda não perdeu tempo e compartilhou com os dois milhões de seguidores os dois abraçados e conversando.

No entanto, apesar dos dois terem selado a paz, o jornalista Erlan Bastos, do portal EM OFF, divulgou nesta quarta-feira (10) que a mesma entrou com um processo contra a irmã do vencedor de “A Fazenda 13”, Gabriela Melquiades. A irmã de Deolane Bezerra alega que foi agredida pela jovem durante a briga com Rico, após a mesma ter arremessado um copo em seu rosto.

No documento conseguido pelo colunista, Dayanne afirma que a agressão “desencadeando um grave crime de lesão corporal praticado em conluio com seu irmão”, Rico. Além disso, a advogada pediu na Justiça o pagamento de uma indenização de mais de R$ 50 mil.



Vale lembrar que o registro de ocorrência contra Gabriela Melquiades foi aberto no dia seguinte do quebra pau. Dayanne diz que, no dia seguinte da briga, analisou os vídeos do quebra pau e chegou à conclusão de que a irmã de Rico jogou o copo atacando ela. Em seguida, ela procurou a polícia e abriu um registro de ocorrência.

Será que depois das pazes Dayanne vai retirar a denúncia contra a ex-Fazenda?

Rico e Dayanne surpreendem e fazem as pazes pic.twitter.com/aw2y0vY1P8 — Mariana Morais (@moraismarianam) January 11, 2024