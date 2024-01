Luana Piovani detona Dado Dolabella: "Criminoso"

Pra quem pensou que Luana Piovani ficaria calada após a repercussão da agressão que sofreu de Dado Dolabella, se enganou. Na manhã desta quinta-feira (11), a apresentadora gravou uma sequência de stories em seu perfil no Instagram soltando o verbo contra o ex-companheiro e o chamando de "criminoso".

Piovani começou detonando o Big Brother Brasil e afirmando que todos a volta de um pessoa que participa de um reality, também está dentro do programa, se referindo a Wanessa Camargo. "Todas as pessoas que estão com ela, também estão no Big Brother", advertiu. "Eu digo isso por quê? Porque no ano passado, ou retrasado (sei lá quanto tempo tem esse inferno), o pai dos meus filhos [referindo-se a Pedro Scooby] foi para essa 'joça' e acabou que eu participei também", iniciou.

Em seguida, ela alfinetou a repercussão de que a cantora e Dado Dolabella são "fofos". "Ela está lá e ela está levando com ela o namorado dela, que é um agressor. Não importa se hoje ele come carne ou não come carne - porque ele culpa o sangue, ele diz que ele batia em mulheres porque ele ingeria sangue. Agora, ele não ingere sangue, [então] ele é um santo", afirmou.

A atriz também relembrou que além dela, outras mulheres o denunciaram por agressão física. "Vale lembrar que foram quatro [vítimas]. Eu fui a primeira, mas depois que eu fiz a denúncia, três mulheres vieram falar comigo que tinham apanhado dele. Depois da minha denúncia teve: a mãe de um dos filhos e a mãe dela, no caso a sogra. E depois teve uma outra".

Luana Piovani rasga o verbo

Sem papas na língua, Luana Piovani rasga o verbo contra o ex e a Wanessa Camargo: "Vim aqui só lembrar que a Wanessa, muito querida, batalhadora, estudiosa, dona do seu destino, não está lá sozinha. Ela está lá com a sombra de um criminoso do lado dela. Pode ser que as pessoas, como são muito fáceis de ludibriar, achem que está tudo lindo e maravilhoso. Agora, se você acha tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns. É uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar a mão, passar pano para um criminoso, é problema nosso".

Por fim, ela alerta os seguidores sobre quem eles estão idolatrando: "De qualquer maneira, fiquem atentos, porque são vocês que fazem os ídolos do Brasil, com essa força da internet que o Brasil tem. Então, depois não reclamem se os representantes do Brasil forem mulheres tolerando violência, [ou] homens sendo enaltecidos [mesmo] sendo agressores e criminosos", finalizou Luana Piovani.

