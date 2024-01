Liah Soares lança "Vai Dar Praia" no Planeta Liz

Este verão será mais radiante do que nunca, graças ao lançamento do último projeto audiovisual do Planeta Liz, intitulado "Vai dar Praia". Uma jornada encantadora idealizada por Liah Soares. A música é tão solar quanto um dia perfeito na praia, e promete embalar as aventuras dos baixinhos durante toda a estação.

Com versos contagiantes como "Hoje é dia de ir à praia, Hoje é dia de calor, Um lindo sol raiou, Passei meu protetor, Hoje vai dar praia sim senhor!", a faixa é um convite irresistível para aproveitar os dias ensolarados à beira-mar. "'Vai dar Praia' fecha os lançamentos do Planeta Liz com a energia lá em cima. A garotada vai se divertir com a música", conta Liah.

Planeta Liz é um espetáculo visual composto por 11 canções inéditas, cada uma acompanhada por sua própria animação. O projeto contou com a participação de renomados artistas brasileiros, como Lorena Queiroz, Xuxa, Zeca Baleiro e Ivan Lins.

Enraizado em valores essenciais, o projeto destaca a importância de cuidar do nosso planeta, combinando entretenimento e educação de forma leve e cativante para toda família. "Esse projeto foi inspirado pela minha maternidade e uma homenagem a minha filha, Maria Liz, por isso cada animação é tão especial. Cada uma foi planejada e produzida com muito carinho. Mais do que divertir, o Planeta Liz é uma forma de educar de maneira lúdica e inspiradora", explica Liah Soares.