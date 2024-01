Yasmin Brunet ironiza briga de Gabriel Medina com a família por causa dela

Nesta quinta-feira (12), começou a repercutir uma conversa entre a cantora Wanessa Camargo e a modelo Yasmin Brunet. No trecho, a loira acaba fazendo revelações sobre as polêmicas envolvendo seu nome na época em que era casada com o surfista Gabriel Medina.

A influencer ironizou as críticas que recebeu, após a filha do Zezé Di Camargo questionar sobre as "merdas" que ela havia feito, já que o Maycon, primeiro eliminado da edição, dizia que ela tinha feito. “Deve ser, porque separei uma família, segundo os fofoqueiros”, disse ela. “Porque [Medina] era um pobre coitado que não conseguia tomar as próprias decisões de se afastar de alguém ou não. Sempre a mulher [a culpada]”, ironizou Yasmin.

Em seguida, Brunet brincou que iria questionar o ex-BBB sobre as besteiras que ela teria feito. “Vou perguntar para ele [Maycon] quais foram as merdas que eu fiz”, avisou a modelo. Vale lembrar que um dos motivos para o fim do casamento, foram os problemas constantes com a ex-sogra, Simone Medina, e o padrasto do atleta, Charles Saldanha. Em uma das situações, eles a chamaram de ciumenta e mandona.

Ainda durante o relacionamento com Medina, a mãe do atleta chegou a afirmar que tinha um vídeo íntimo de Yasmin Brunet, bêbada em uma festa e que teria ido para o estacionamento com um homem. Após esse episódio, a modelo decidiu processar Simone Medina por calúnia e difamação. Logo depois, o casamento chegou ao fim, em janeiro de 2022.

Na web, internautas saíram em defesa da jovem: "Hoje nós sabemos que tudo que a mãe dele fez contra a sereia foi pura gostosofobia", escreveu um seguidor. "A merda que ela fez foi se envolver com um cara que não teve a coragem de se pronunciar e assumir as próprias escolhas", defendeu uma fã.

