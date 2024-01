BBB24: Giovanna se acidenta e tem mobilidade comprometida

A primeira festa do "BBB 24" terminou com uma das participantes do time pipoca machucada. Giovanna Lima aproveitou tanto a festa que acabou se acidentando e fraturando o 5º metatarso, um dos ossos do pé. Logo depois de receber atendimento médico, a mineira contou aos brothers que precisará usar bota por cinco semanas.

A fratura foi confirmada pela equipe da jovem nas redes sociais. "Infelizmente nossa Gih fraturou o 5º metatarso do pé ontem na festa e terá de ficar 5 semanas de bota", lamentaram. Lembrando que Giovanna havia sido indicada ao primeiro paredão do "BBB 24" pela casa.

No entanto, a jovem permaneceu no jogo com 42,2% dos votos do público. Lembrando que a votação, desta vez, foi ao contrária. O participante menos votado deixaria o reality. Antes se saber se permaneceria ou não na casa mais vigiada do Brasil, a mineira compartilhou que estava com medo.

Enquanto jantava, Giovanna falou sobre estar com o pé machucado acabar atrapalhando seu desempenho nas dinâmicas do programa. Contudo, os colegas de confinamento prestaram apoio e na internet não tem sido diferente.

"Lesão de craque! Nossa jogadora vai passar firme por essa", escreveu um internauta. Outra seguidora também lamentou o incidente: "não aguento ver ela chorando, mas daqui a pouco ela vai sorrir sim, tenho fé". Sobre as provas, uma pessoa afirmou que deseja que ela consiga participar das dinâmicas: "Que ela consiga fazer as provas, pq não será justo ela ficar sem fazer nenhuma prova".

