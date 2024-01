Henrique & Diego lançam "Nem pede pra namorar" com Edson & Hudson

A dupla Henrique & Diego lançou mais um single e, desta vez, com a participação especial da dupla Edson e Hudson. Os artistas prometem parar as plataformas digitais, além de estourar os pedidos em todas as rádios de todo o Brasil



A dupla Henrique e Diego é reconhecida pelos sucessos "Suíte 14", onde cantam com a participação de MC Guimê, e também "Raspão", com a participação de Simone e Simaria.

Em novembro passado, a música “Ex Fiel ", que teve a participação de Gustavo Mioto, entrou no TVZ do Multishow. Já as faixas inéditas, como "Chororô, 4K", "Efeito Reverso", "Zeze Compôs" e "Pix", vêm bombando nas plataformas digitais. O single "Boca do Sapo", com o feat da dupla sertaneja formada pelos irmãos Guilherme & Benuto, foi mais uma faixa exclusiva do DVD, lançada em Dezembro de 2023.

Abaixo a letra da Música “Nem pede pra namorar”

Perdoa esse medo

Mas é que eu já sofri demais

Ainda é cedo

Por isso eu tô a um passo atrás

Melhor deixar assim

Desse jeito que tá

Não quero correr o risco de me machucar

É bem melhor curtir

Se conhecer melhor

Não quero me apegar

E depois ficar só

Se for pra me fazer sofrer

Se for pra me fazer chorar

Por favor nem pede pra namorar

Se for só pra me iludir

Apaixonar depois largar

Por favor nem pede pra namorar