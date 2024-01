Dilsinho grava DVD "Diferentão 2" com Ana Castela e mais artistas

Nesta quinta-feira (11), Dilsinho gravou seu novo DVD, intitulado "Diferentão 2", em um sítio na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O novo projeto projeto audiovisual do cantor contou com as participações especiais dos artistas Ana Castela, Mari Fernandez, Vitor Kley e do grupo de pagode, Menos É Mais.

O pagodeiro comentou a decisão de convidar artistas que cantam gêneros tão distintos do seu. "A nossa música, o nosso seguimento e essa representatividade do pagode para um público novo é sempre legal. Eu acho que é isso que os artistas de hoje também esperam, né?", disse o cantor.

Ele também falou sobre Ana Castela estar estreando cantando pagode. "Acho que é o primeiro pagode que ela está gravando, que mistura também com o universo dela do sertanejo, um pouco eletrônico, umas batidas que que também estão presentes aí. A gente sempre tenta fazer uma mistura para o que os dois fiquem confortáveis", explicou Dilsinho.

O pagodeiro ainda falou sobre as estreias de Vitor Kley e Mari Fernandez no gênero. "O Vitor kley está ai também e é o primeiro pagode que ele grava. Enfim... a Mari Fernandes, eu acho que é o primeiro artista de pagode que ela está gravando. E eu acho isso importante, de você poder abraçar e que elas se sintam parte também do que a gente está fazendo. Por isso que eu acho que eu sou bem recebido no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste e, graças a Deus, eu estou feliz com isso", completou o artista.