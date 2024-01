Vanessa Lopes é acusada de premeditar treta com Brunet e é detonada

Nesta sexta-feira (12), Yasmin Brunet e Vanessa Lopes tiveram o primeiro desentendimento dentro do Big Brother Brasil 24. As influenciadoras tentaram conversar sobre a briga que tiveram ano passado por conta do surfista, Gabriel Medina. No entanto, a tiktoker teve uma atitude que desagradou a modelo e o público fora do reality.



Durante a tarde, Vanessa falou o quanto se sentiu afetada por ter sido envolvida na separação da loira com o surfista. Contudo, quando Brunet começou abrir o coração, a dançarina cortou o assunto e afirmou que era melhor elas não falarem de outra pessoa na casa. Chateada, Yasmin levantou e saiu do quarto encerrando a conversa.

Enquanto a modelo estava na área externa desabafando sobre a falta de empatia de Vanessa Lopes, a tiktoker comentava no quarto com os outros brothers a posição dela. Além de revelar como se sentiu, a jovem abriu o jogo que, na época, passou a se comparar esteticamente com Yasmin Brunet.



“Eu fui colocada em uma situação em que eu não queria estar, que eu não tinha nada a ver e que caiu o mundo em cima de mim. Eu tive medo dela, tive raiva dele, eu me coloquei para baixo com comparação de estética, de tudo, de unha, de cabelo”, afirmou Vanessa Lopes.



Premeditado?



A dançarina continuou e expôs que chegou a pôr mega hair pra ficar parecida com Brunet. “Pode ver, isso é comprovado, logo depois eu apareci com mega hair e eu fiquei um tempão sem tirar”, completou. Entretanto, após desabafar, a equipe de administradores da influenciadora publicou um vídeo já gravado em seu perfil no Instagram com o tema “teste de aparência”.



“Gente, os administradores podiam soltar outro dia. Já parece que ela entrou no personagem então. Comentou hoje e vocês soltam hoje?”, escreveu um internauta. Outra seguidora também criticou: “Agora entendi o motivo de começar aquela conversa do nada”. Teve quem entendeu a mensagem no vídeo, mesmo acreditando que Vanessa Lopes já está com as falas programadas para os próximos dias.



“A mensagem que o vídeo quer passar é extremamente necessária. Mas com esse vídeo ficou nítido que o discurso da Vanessa hoje já era tudo estratégia. Algo já combinado. Por isso cortou logo a Yasmin pra não estragar tudo com ela contando a versão dela”, opinou uma internauta.

Vanessa disse que teve medo da Yasmin e raiva do Medina com toda a situação que rolou pic.twitter.com/4Z0ZUgbi29 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) January 12, 2024

