BBB24: Brothers querem analisar corpo de Yasmin Brunet no banho

Durante a madrugada deste sábado (13), o corpo da modelo Yasmin Brunet virou pauta entre os brothers Rodriguinho, Nizam e Vinicius no quarto do líder. Tudo começou com o paulista, que já está sendo criticado na web por falas e atitudes machistas com a bailarina Alane, perguntando aos rapazes: "Vocês acham a Yasmin Brunet de corpo?".



Em seguida, Vinicius respondeu tentando se esquivar: "Eu não gosto de loiras". Nizam e Rodriguinho começam a debochar e ele insiste pedindo a opinião dos brothers: "Não tô falando da cor do cabelo. Vocês são um bando de c*". Vinicius não responde e continua falando apenas da beleza: "Eu acho Giovanna, Alane e Isa bonitas”. Contudo, o pagodeiro Rodriguinho opina: "Ela já foi melhor, mas está mais velha hoje. Mas ela é bonita ainda".



Insatisfeito com as respostas, Nizam expõe o que acha do corpo de Yasmin Brunet: "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela”. Rodriguinho opina: "Ela tá mais velha e largou a mão. Hoie ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! [...] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem”.



Em seguida, os rapazes perceberam que algumas mulheres iam tomar banho, entre elas, Yasmin Brunet e cogitaram ver a loira pelas câmeras para analisar o corpo. Um dos rapazes alerta: “A Yasmin vai tomar banho” e o Rodriguinho responde: “Não tem câmera lá no banho não”, já o baiano Lucas Pizane pergunta: “Como ver a câmera? Ela tá pegando o biquíni para tomar banho”.



Web detona



Nas redes sociais, a conversa dos rapazes se tornou um dos assuntos mais comentados. Nizam, Vinicius e principalmente, o artista Rodriguinho estão sendo detonados pelos seguidores que levantaram a tag “nojentos”. “Rodriguinho envelheceu como leite fora da geladeira e tá falando da Yasmin, que hoje tá muito mais gata”, escreveu um internauta.



Além das críticas, o público pede respeito: “Esses homens são extremamente nojentos, juro. Imagina a tristeza da Yasmin Brunet ouvindo todos esses comentários nojentos sobre o corpo dela?”. Outra mulher também opinou: “Nojentos! Imundos, como alguém pode ter coragem de falar isso de uma mulher”.

