Luiza Brunet defende a filha e detona Rodriguinho: "agressor de mulher"

Um dos assuntos mais comentados neste sábado (13), foram as falas do pagodeiro Rodriguinho e Nizam, sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet. Além da internet ter levantado a hastag “nojentos”, a mãe da loira, Luiza Brunet, publicou uma sequência de stories compartilhando a conversa dos brothers e detonando o líder do BBB 24: “agressor de mulher”.



Em tom de deboche, a empresária escreveu como legenda da conversa dos participantes falando da loira: “Bom dia, quanto ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa”. Logo depois, ela abre uma votação sobre a conversa ser um “vexame nacional”. Brunet expõe em detalhes as falas e detona Rodriguinho: “Pai de 5 filhos e agressor de mulher”.



Além de publicar trechos dos participantes falando de Yasmin Brunet, a empresária postou outros vídeos do Rodriguinho falando de Davi e da Isabelle pedindo a eliminação imediata do pagodeiro. Nas redes sociais, o público pede respeito: “Esses homens são extremamente nojentos, juro. Imagina a tristeza da Yasmin Brunet ouvindo todos esses comentários nojentos sobre o corpo dela?”.



Brothers comentam corpo de Brunet



Rodriguinho, Nizam e Vinicius se reuniram na madrugada deste sábado (13) e o assunto no quarto do líder foi a estética da modelo Yasmin Brunet. Tudo começou com o paulista, que já está sendo criticado na web por falas e atitudes machistas com a bailarina Alane, perguntado aos rapazes: "Vocês acham a Yasmin Brunet de corpo?".



Vinicius tentou se esquivar da resposta, mas Nizam não perdeu tempo e expôs o que acha do corpo de Yasmin Brunet: "O rosto dela é lindo, mas acho o corpo dela meio estranho, tá ligado? A bunda dela”. Rodriguinho opina: "Ela tá mais velha e largou a mão. Hoie ela comeu 2 pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! [...] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem”.



Rodriguinho agressor?



Há três anos, o cantor Rodriguinho foi acusado pela ex-mulher, Nanah Damasceno, de agressão. Na época, a influenciadora publicou um vídeo chorando nas redes sociais e relatando uma briga dos dois em uma festa. Passada a polêmica, os dois se reaproximaram, e restauraram a relação harmoniosa da família, mesmo sem a reconciliação. Atualmente, Rodriguinho é casado com a modelo e fotógrafa Bruna Amaral.





Veja as publicações de Luiza Brunet: