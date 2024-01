BBB24: Davi tem fala homofóbica e revolta Gil do Vigor

A madrugada desta segunda-feira (15) foi movimentada e de muitas tretas. Após a formação do paredão, em que Davi foi indicado pela segunda vez, o baiano ficou revoltado e foi confrontar Nizam sobre o voto. Durante a discussão, o jovem disparou ofensas contra o brother e acabou tendo uma fala homofóbica.

"Eu votei em você porque eu sou homem, não sou viado. Tenho 21 anos, meu pai me fez foi homem", disparou Davi Brito contra Nizam. Momentos antes, o baiano falou a mesma frase para os aliados dentro quarto, mas logo foi alertado por Michel sobre a fala dele durante a briga.

"Isso é muito delicado, pega muito mal porque você pega uma minoria que cara, a gente luta pra cara*** pra não ter isso. E os meninos falaram que você falou ali fora que pegou mais de como você falou no quarto. Ali no quarto, eu achei que poderia ser uma maneira de expressão que infelizmente as pessoas ainda tendem a usar.



Contudo, Davi pediu desculpas, afirmando que estava estressado: "É que eu estava estressado e não foi nenhum modo de querer te machucar. Eu te respeito muito, eu acho você um cara bacana, eu não tenho nada contra você". A fala, entretanto, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e quem expressou indignação foi o ex-BBB Gil do Vigor.



O economista até então, estava saindo em defesa do rapaz, mas depois das falas, se pronunciou no X, antigo Twitter. "Em pleno 2024 não podemos normalizar que frase “sou homem, não sou viado” como gíria, seja quem for. As pessoas não merecem linchamento virtual mas também não podemos simplesmente fecharmos os olhos e fingirmos que não foi uma fala homofóbica, seja quem for, errou e pronto!

Por fim, ele finaliza o desabafo: "E não falo sobre torcida e BBB, é geral, vocês reclamam de pessoas isentas dentro dos realities mas muitas vezes, nós mesmos nos isentamos aqui fora. Vigorem, boa noite e vida que segue", pontuou Gil do Vigor.



Irei se ausentar de comentar BBB, deixarei para comentar com a Ana Maria apenas. Motivos: Quero Paz! Pronto, agora o seguinte, do mesmo jeito que entretenimento possui alcance absurdo, vamos apoiar o projeto que estou de fazer vídeos sobre educação financeira, vamos divulgar…… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) January 15, 2024

O Davi claramente fala 50 vezes que “é homem” e depois fala que “não é viado” porque o pai dele “criou homem”, e associa isso a valores positivos (que se ele fosse viado não teria)



Ah, mas não foi homofobia não, é só uma gíria baiana ???? pic.twitter.com/xO31uHUYst — víty ???? (@vvvorvvtorvitor) January 15, 2024