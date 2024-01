Vanessa Lopes sobre Nizam: "Primeiro hétero top incrível"

Enquanto o participante Nizam está sendo detonado nas redes sociais por falas e atitudes machistas dentro do “BBB 24”. A influenciadora Vanessa Lopes está idolatrando o brother dentro do programa. Neste domingo (14), começou a circular um trecho em que a TikToker afirma que ele é “incrível”.

Na conversa, Vanessa Lopes, que aparenta estar feliz dispara para Nizam: “Você não é o hétero top escroto que eu achei que você era. O primeiro hétero top incrível que temos no Brasil e num reality", afirmou a jovem. Apesar dela ter se aproximado do participante nos últimos dias depois da treta do espelho, em que acreditou na versão dele, internautas estão comentando o estranho posicionamento dela no jogo.

Isso porque, nos últimos dias Vanessa se recusou a escutar a versão de Yasmin Brunet sobre a briga após o fim do casamento com o surfista Gabriel Medina. E por ter se recusado a escutar a justificativa de Alane sobre as falas de Nizam criticando a postura da influenciadora ao se olhar no espelho.

"Meu Deus, a Vanessa tem uma noção zero de realidade", comentou um seguidor. Outro internauta comentou a postura de jogadora da jovem: "Visão de centavos. Dá pena até dessa dependência tóxica". Algumas também escreveram sobre Vanessa Lopes revendo isso fora do reality: "Olha, só quero vê a cara dela vendo toda a verdade no banquinho da eliminação".

Vale lembrar que Vanessa Lopes acreditou que a fala de Nizam não foi maldosa. No entanto, o programa vez o "var" e mostrou que o brother mentiu para influenciadora. Na conversa, Rodriguinho fez um comentário. “Ou é alegre demais, ou é choradeira demais e sempre que está falando é uma plateia”, declarou o pagodeiro. O comentário a seguir de Nizam foi o que gerou toda a treta: “Eu não consigo achar genuíno. E você sabe como é o chororô dela? É olhando pro espelho. Me fala como isso pode ser genuíno?”.

