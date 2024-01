Mulher de Arlindo Cruz abre detalhes da intimidade do cantor e choca web

Durante uma entrevista ao programa "Geral do Povo" do Geraldo Luís, a esposa de Arlindo Cruz, Babi Cruz fez fortes revelações sobre a intimidade com o sambista nos últimos anos, após o AVC em 2017. Desde então, o artista não fala, não anda e precisa ajuda para todas as atividades.

Segundo a mulher dele, médicos indicaram que ela relembrasse momentos íntimos ou até criasse histórias sexuais para entender se isso está chamando a atenção dele. "Eu contei pra ele [o médico] esse fato. Daí ele pedia que eu voltasse a falar, ou até que eu criasse histórias desse tipo para ver se era isso que estava chamando a atenção dele [Arlindo]. Homem, né?", iniciou Babi.

Ela continua e abre detalhes desse momento: "'Você lembra aquela vez que a gente namorou assim e assado, naquele lugar e como foi maravilhoso?'. Encontrei uma forma de conversar com o Arlindo, falando das nossas cenas de sexo. No final daquela conversa, eu tinha gozado e ele também, sem nos tocar. Quando eu botei a mão na fralda [dele], que eu olhei, eu falei: 'Pai, foi um orgasmo, pai. Que presentão de aniversário que você me deu".



No entanto, Babi Cruz está sendo detonada nas redes sociais após as declarações. "Ela devia ter vergonha de falar a intimidade, acredito que ela faz isso pra chamar atenção é muito sem noção", escreveu uma seguidora.

Outra internauta também não entendeu a fala, lembrando que Babi já tinha anunciado que estava namorando: "Mas não era ela que tinha arrumado um outro namorado? Que ela seguia cuidando do Arlindo mas precisava tbm seguir com a vida dela? Agora entendi foi nada", escreveu.

