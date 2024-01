Hugo Henrique fala sobre feat com Jorge & Mateus: "São grandes inspirações"

O cantor e compositor Hugo Henrique, uma das promessas da música sertaneja, lançou nesta quinta-feira o primeiro single do ano. Com “Loura do Paraná”, ao lado de Jorge & Mateus, o jovem realizou um dos grandes desejos da sua carreira.



O músico relembra que a dupla sempre foi uma de suas referências musicais e teve a chance de encontrar os artistas em 2011, quando tinha apenas seis anos de idade. “Eu era novinho e isso aconteceu em um show que eles foram fazer em Cotia, e eles sempre me trataram super bem! Sempre acreditaram muito no projeto e abraçaram muita ideia”, comenta Hugo Henrique. “Em 2019, eu convidei o Jorge para participar de uma música junto comigo, a “Short Jeans”, e ele gravou no meu DVD em Uberlândia! Agora, estou tendo essa oportunidade gigantesca de poder estar lançando essa música junto com o Jorge e com o Matheus, são pessoas incríveis que admiro muito, que acreditam no meu projeto, que abraçam muito, e que eu sou fã, tanto como artista, quanto como pessoa”, completa o cantor.

A faixa “Loira do Paraná” foi lançada nesta quinta-feira (11) e Hugo demonstra estar com bastante expectativa para o resultado do lançamento. “Eu estou muito feliz com esse lançamento junto com Jorge & Mateus. Eu compus ela já temos dois anos, mas desde o dia que ela saiu eu já senti um negócio muito diferente, senti algo especial nela e toda vez que chegava no refrão, eu imaginava o Jorge vindo com aquele vozeirão dele junto com o Mateus”, diz Hugo. “Então sempre tive eles em mente e quando deu certo de estarem juntos nesse projeto, esta música foi a primeira que mandei para eles e, de cara, já curtiram muito e toparam fazer parte! “Minhas expectativas são das melhores, estou muito feliz e acho que a galera também vai conseguir sentir a mesma coisa”, comenta o artista.

Ainda para 2024, Hugo Henrique promete seguir com a divulgação do seu mais recente projeto audiovisual, “Vão Falar Que Foi Sorte”, e também novos projetos. “Já estamos começando ele com o pé direito, mas tem muita coisa ainda, tem muitas músicas desse DVD para serem lançadas! No entanto, tem muitos projetos que a gente está pensando, muitos feats e também estou me dedicando muito nas composições para este ano”, revela Hugo. “Então estou muito ansioso, a galera pode esperar muita coisa boa”, finaliza o músico.