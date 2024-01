Vaza salário milionário de Bruna Marquezine como embaixadora de banco

Vazou nesta semana o salário milionário da atriz Bruna Marquezine que se tornou embaixadora do Banco Pan, no lugar da influenciadora Jojo Todynho. A jovem se tornou garota propaganda da instituição este ano e com o pé direito, já que o salário é de surpreender.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, a instituição financeira está desembolsando R$ 5 milhões para Bruna Marquezine fazer a divulgação do banco. Ainda de acordo com a jornalista, a atriz ainda está contando com algumas regalias para o conforto da artista.

O Banco Pan, além de pagar esse salário milionário, disponibiliza passagens aéreas de primeira classe para caso ela esteja fora do Brasil no momento em que é solicitada pela instituição. Eles ainda deixam um helicóptero a sua disposição para transitar por onde quiser. E segundo a Fábia Oliveira, a atriz ainda recebeu uma ajudinha de ninguém mais, ninguém menos que o Luciano Huck. O apresentador faz parte do Conselho da empresa e intermediou as negociações.



Marquezine surpreende web

Na noite do último sábado (13), a atriz Bruna Marquezine publicou uma sequência de fotos que surpreendeu os seguidores. As fotos feitas pelo fotógrafo Fernando Tomaz mostram a artista de topless, usando luvas e meia-calça. Os cliques foram feitos para o site oficial da Bruna que ela lançou em 2022.

A empresária da artista, inclusive,prometeu que o site voltará em breve. Juliana Montesanti disse que o portal está fora do ar, pois o certificado está sendo renovado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ritalazzarotti (@ritalazzarotti)