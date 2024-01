Ana Furtado apresenta Emmy Awards na TNT e na HBO MAX nesta segunda-feira

Embaixadora de premiações na TNT, Ana Furtado estará à frente da apresentação do Emmy Award, pela primeira vez. Nesta segunda-feira, 15, acontece a 75ª edição do prêmio, que será transmitido diretamente de Los Angeles a partir das 21h30 na TNT (TV) e na HBO MAX (streaming).

Durante a transmissão, a apresentadora estará na companhia da jornalista especialista em premiações Aline Diniz e do ator e comentarista Ícaro Silva.

Sobre essa experiência, Ana Furtado conta: “Sou uma apaixonada por televisão então fico muito entusiasmada, porque o Emmy é uma premiação que sempre admirei. É um evento que celebra os profissionais que fazem a televisão acontecer, então realmente me toca em um lugar especial, por conta da minha história com a TV. Minhas expectativas são as melhores e sigo ali, no papel de representar o público, junto com os especialistas junto comigo. Acho que vai ser uma competição entre gigantes.”