Ana Hickmann e Edu Guedes são flagrados após negar namoro

Logo depois que a apresentadora Ana Hickmann negou por meio da assessoria de imprensa o romance com Edu Guedes. As imagens dos dois juntos foram divulgadas durante o programa ‘A Tarde é Sua’, desta segunda-feira (15). Nos vídeos, eles aparecem dentro do carro e em outro momento em um elevador os dois estão bem próximos.



As imagens foram obtidas pelo jornalista Alessandro Lo-Bianco que, inclusive, afirmou ter fotos dos dois se beijando, mas optou por não mostrar por ser um momento íntimo. Já durante a noite, o portal Léo Dias subiu um vídeo em que o suposto casal aparece juntos em um restaurante. Pela imagem, é possível ver que os dois estavam com outros familiares.



O caso veio à tona, após o jornalista Ricardo Feltrin divulgar que Ana Hickmann e Edu Guedes estariam juntos desde o ano passado. Segundo as informações, Alexandre Correa já estaria sabendo do romance antes mesmo da agressão que Ana Hickmann sofreu de seu agora ex-marido.

Ainda de acordo com Feltrin, o suposto romance estaria tão firme que ambos já teriam se apresentado para suas respectivas famílias. Alezinho, de 9 anos, filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa, também já estaria ciente da relação da mãe com o chef de cozinha.

Contudo, após a informação vir à tona, Ana Hickmann se pronunciou e negou a notícia: “Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort”, afirmou a equipe da artista. Porém, após a divulgação das imagens, a coluna Mariana Morais tentou um novo contato mas, até o momento, a assessoria não se pronunciou.