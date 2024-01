Alicia X e Kaio Viana se reúnem para novo projeto; Veja qual

Desde o final do ano passado, internautas notaram uma aproximação entre a ex-Fazenda Alicia X e o ex-namorado da Nathália Valente, o Kaio Viana. Os cantores foram flagrados juntos na Farofa da Gkay e foi especulado um possível romance, no entanto, a coluna Mariana Morais descobriu que os dois estão próximos para um novo projeto.



Segundo apuramos, Alicia X e Kaio Viana vão lançar em breve uma música juntos. Recentemente, os dois foram vistos em um estúdio em São Paulo, entretanto, foi para a gravação dessa nova faixa, que até o momento, ainda é tratada em sigilo.



Vale lembrar que o nome de Kaio Viana ficou muito conhecido, após ele ser “corno em rede nacional”. Isso porque, o funkeiro afirmou que a ex-Fazenda, Nathalia Valente, o procurou antes de ser confinada. Em uma semana de reality, a jovem se envolveu com Yuri Meirelles, o modelo que ficou conhecido após atuar nos clipes da série "Funk generation", de Anitta.



O envolvimento foi tanto que os dois dividiram o edredom e se beijaram. Logo depois do acontecimento, Kaio Viana usou as redes sociais para expor que a influenciadora o procurou antes do confinamento fazendo juras de amor e fidelidade, entretanto, não durou uma semana.



A atriz e cantora Alicia X foi a 8ª eliminada de A Fazenda 2023, na Record e também descobriu que foi traída assim que deixou o confinamento. O relacionamento de cinco anos com o influenciador Cauê Fantin acabou após ela descobrir que o namorado ficou com uma amiga, enquanto ela estava no reality rural. Será que o feat com Kaio Viana tem relação com as traições que os dois sofreram?