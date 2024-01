Lutador de MMA é encontrado morto no Rio, após ir à comunidade

Rodrigo Minotauro confirmou a morte do lutador de MMA, Diego Braga. Ele foi encontrado morto, após ter ido à comunidade Morro do Banco, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para tentar recuperar sua moto roubada. O atleta chegou a postar sobre o veículo furtado, nesta segunda-feira (15).

"Infelizmente, venho informar a morte do amigo irmão, que lutou tanto e representou a nossa equipe por anos, Diego Braga. Após ter a sua moto roubada na porta de sua casa, Diego foi a comunidade Morro do Banco onde fazia trabalhos sociais, artes marciais, ele era conhecido na comunidade, por isso foi tentar recuperar a moto e infelizmente foi encontrado morto hoje", informou Minotauro no Instagram.



Ele também lamentou pela violência na cidade, que está cada vez pior: "A pergunta que fica: onde essa violência vai parar, meus amigos? Que covardia terrível, que coisa sinistra que não tem explicação alguma. Sempre gratos por tudo que passamos, meu irmão, todos os momentos, todos os treinos, tantas horas que dividimos, o tatame, as metas, os sonhos juntos. Venho agradecer tudo que fez por mim e pelo nosso time, meu irmão".



Por fim, Minotauro deixou condolências à família do atleta. "Meus sentimentos aos amigos e familiares, que fique a imagem desse grande amigo e guerreiro que toda a comunidade da luta tem tanto carinho", concluiu.



Julia Araujo, namorada do lutador Diego Brago, também lamentou a perda. "Hoje foi o fim da minha vida. Por favor, não me procurem", compartilhou em seus stories. No feed, ela apenas publicou uma foto dos dois na praia. "Minha vida toda. Eu te amo pra sempre", disse ela nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (15), o lutador chegou a publicar em seu perfil no Instagram a foto da moto que foi roubada e pedindo ajuda com informações aos seguidores.