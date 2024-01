Vanessa Lopes é detonada por impedir que brothers falem de jogo

A influenciadora Vanessa Lopes continua sendo um dos assuntos mais comentados na internet. Além de ser detonada por estar apoiando os homens da casa, principalmente, o Nizam. A jovem vem tendo atitudes dentro da casa que além de incomodar os brothers, está sendo mal vista pelos telespectadores que antes estavam torcendo por ela.

Na manhã desta terça-feira (16), Deniziane, Marcus Vinicius e Leidy conversavam no 'quarto fada' sobre jogo. Entretanto, Vanessa Lopes ficou incomodada e pediu para que não comentassem de jogo perto dela. "Vocês estão falando de jogo. Eu tenho medo, estou recebendo tanta informação que estou ficando meio doida. É que eu ouço sem querer e eu não sei mentir", iniciou ela.

Contudo, a dançarina continua e afirma que se for questionada do que ela escutou, vai acabar contando. "E o povo me pergunta, eu não sei mentir. E se perguntar o que eu escutei aqui? Então, não é melhor? [Vocês não falarem perto de mim]", pontuou ela.

Em outro momento, Vanessa Lopes expressou desconforto sobre ter um quadro com figurinhas dos participantes na academia. "“E sabe o que é engraçado? Eu venho malhar pra tentar esquecer um pouco e tem um p*ta de um quadro cheio da cara de todo mundo enquanto eu estou malhando”.

Na web, os internautas estão criticando a postura da jovem. "Ela achando que tá na colônia de férias para tiktokers", escreveu uma pessoa. "Essa mina nunca assistiu o BBB? Academia é o lugar que mais se discute sobre jogo. Sempre foi", pontuou outro seguidor. Uma fã também criticou: "O pior não é ela não querer falar de jogo. Mas Vanessa Lopes não é carismática, interessante, divertida. Ela, na verdade, é só mais uma ali dentro. A diferença é que ela já era famosa".

