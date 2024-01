Ex-Coelhinha da Playboy vira empresária e cria produtos para beleza da mulher

Ícone de beleza, capa de edições nacionais internacionais da Revista Playboy e aclamada pela publicação como uma das mulheres mais bonitas da América Latina, Viviane Bordin agora pretende investir como empresária. A modelo lançará um produto dedicado a boa forma da mulher.

"Durante anos cuidei e cuido do meu corpo e da minha beleza com isso aprendi a estar sempre pronta para uma sessão de fotos e qualquer compromisso profissional ou campanha publicitária que exigisse estar com o corpo em forma", disse Viviane Bordin.

Ela continua e abre o jogo sobre o porque decidiu lançar um produto: "Agora quero ajudar e compartilhar com várias mulheres, o maior número possível delas, todas as minhas dicas e foi então que nasceu o produto Playbody, um produto inovador que pretende auxiliar as mulheres a alcançarem o corpo desejado, com saúde e de forma sustentável".

Por fim, Viviane Bordin finalizou: "Quero que esse produto seja um marco no mercado da beleza, trazendo uma proposta única e revolucionária. Com a credibilidade e reconhecimento de tantos anos trabalhando no mercado da beleza. Como mulher sei da importância de ter uma autoestima elevada e de se sentir bem consigo mesmo".